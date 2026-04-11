Il presidente del Napoli ha dichiarato di aver scelto di ingaggiare Scott McTominay dopo aver apprezzato la sua personalità, considerata poco comune nel calcio attuale. Secondo quanto riferito, il giocatore ha dimostrato caratteristiche distintive che hanno convinto il club a puntare su di lui. La decisione è arrivata in un momento in cui il club cercava un profilo con determinate qualità, e McTominay si è distinto per il suo carattere.

Scott McTominay ha conquistato De Laurentiis e il Napoli con una personalità che il presidente descrive come rara nel calcio moderno. L’elogio arriva diretto: elegante, serio, amico, bravo ragazzo. McTominay e il Napoli: quando il carattere conta più dei gol. Aurelio De Laurentiis ha rilasciato dichiarazioni di straordinario apprezzamento verso Scott McTominay nell’intervista concessa a ‘CBS Sports Golazo’. Il presidente non si sofferma su statistiche o numeri: punta dritto sulla personalità dello scozzese arrivato dal Manchester United in estate. “Scott credo sia davvero un uomo scozzese. Lui è come un attore: elegante, serio, un amico, un bravo ragazzo”, le parole esatte di De Laurentiis. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - McTominay: De Laurentiis svela come ha conquistato davvero il Napoli

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De Laurentiis: McTominay è come un attore: elegante e serio. Personalità pazzescaAurelio De Laurentiis ha parlato con grande apprezzamento di Scott McTominay nell’intervista rilasciata a CBS Sports Golazo con il creator Marco Messina. Il presidente del Napoli ha elogiato in modo ... areanapoli.it

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