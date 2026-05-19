Marc Marquez non ha partecipato al recente Gran Premio di Catalogna di MotoGP, lasciando molti senza sapere se sarebbe tornato in pista. Nei giorni scorsi, il team ha annunciato che l’otto volte campione del mondo effettuerà un controllo medico, il cui esito determinerà la sua presenza o meno nei prossimi appuntamenti. Davide Tardozzi, membro del team, ha confermato che si aspetta di avere presto maggiori dettagli e ha indicato che la decisione finale sarà presa dopo i controlli medici pianificati.

Marc Marquez è stato il grande assente del Gran Premio di Catalogna di MotoGP. D’altronde, il trentatreenne iberico è in convalescenza dopo il doppio intervento chirurgico al quale si è dovuto sottoporre nei giorni scorsi, sia al piede destro infortunato in Francia, sia alla spalla offesa in autunno in Indonesia, dove è stato necessario intervenire nuovamente. I tempi di recupero rimangono incerti, ma è ormai palese come il Campione del Mondo in carica farà di tutto per essere al via del Gran Premio d’Italia del Mugello, programmato dal 29 al 31 maggio. Lo ha ribadito anche Davide Tardozzi ai microfoni di Sky Sport durante i test effettuati al Montmelò subito dopo l’appuntamento agonistico del weekend. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Davide Tardozzi: “Marquez in pista al Mugello? Farà un controllo nei prossimi giorni, poi decideremo”

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