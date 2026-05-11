Durante il Gran Premio di Le Mans, Aprilia ha ottenuto una tripletta, confermando il suo dominio in questa stagione. La squadra di Noale ha vinto tutte le gare, tranne quella di Jerez, vinta da Alex Marquez su Ducati Gresini. In un intervento ai microfoni, il responsabile tecnico ha espresso i complimenti alla squadra, mentre ha lasciato aperta la questione sulla partecipazione di Marquez nelle prossime gare.

Bologna, 11 maggio 2026 – La tripletta Aprilia a Le Mans certifica, semmai ce ne fosse stato bisogno, il netto dominio di Noale, capace in stagione di vincere tutti i gp tranne quello di Jerez, conquistato da Alex Marquez su Ducati Gresini. E’ ufficiale ormai il sorpasso, con margine, della RS-GP sulla Desmosedici e a leccarsi le ferite è soprattutto il team Lenovo, ancora a secco di punti in Francia dopo lo zero in Spagna. Il miglior ducatista, dunque, resta Fabio Di Giannantonio su Ducati VR46, perché sia Bagnaia che Marquez sono molto attardati in classifica. In casa rossa serve una reazione, ma le difficoltà aumentano e non sono solo tecniche.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - MotoGp, Tardozzi: “Complimenti ad Aprilia. Marquez? Vedremo nei prossimi giorni”

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