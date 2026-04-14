A Meldola, nel Forlivese, si è acceso un dibattito attorno al settore delle pompe funebri, con alcune voci che indicano un presunto sistema chiamato 'Spadino' e un mercato in cui alcune agenzie sembrano beneficiare di un vantaggio competitivo. La discussione si è infiammata dopo la morte di un anziano cliente, sollevando interrogativi sul funzionamento delle attività funebri locali e sul ruolo di alcune aziende. Il clima si fa teso, tra accuse e sospetti, nella città.

Meldola (Forlì) – Meldola, città di Spadino, nel Forlivese, dove il clima si fa incandescente. L’aura è da caccia alle streghe. I parenti del 27enne autista soccorritore della Croce Rossa, arrestato per omicidio volontario di una 85enne, e con l’accusa di avere ammazzato altri cinque anziani, stanno rintanati in casa. E nelle ultime 24 ore la compagna di Spadino – non indagata, che gestisce una piadineria – ha ricevuto decine di minacce di morte via social (soprattutto Facebook e Instagram) sia contro di lei sia contro il figlio di un anno della coppia. “Farò la stessa cosa che avete fatto voi a vostro figlio” è il tono di uno delle decine di volantini digitali.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il ‘sistema Spadino’ e il business delle pompe funebri: “È morto quel vecchio? Le altre agenzie devono fallire, è il mercato”

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«Stai facendo secco un altro vecchio». I messaggi della compagna di Spadino all'autista di ambulanze accusato di sei omicidi x.com