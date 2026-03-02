Tram deragliato a Milano clamoroso scambio di persona | 56enne dato per morto in realtà è vivo in ospedale

Dopo l'incidente del tram deragliato a Milano, si è scoperto che il 56enne considerato deceduto in realtà è vivo e si trova in ospedale. Le autorità hanno confermato che il suo stato di salute è stabile, mentre le indagini continuano per chiarire le circostanze dello scambio di identità. La situazione ha generato sorpresa tra i familiari e gli operatori coinvolti.

C’è stato un clamoroso scambio di persona nel bilancio delle vittime dell’incidente del tram deragliato a Milano venerdì 27 febbraio: a differenza di quanto indicato nelle prime ore dai fatti, non è il senegalese di 56 anni Abdoul Karim Touré la seconda persona deceduta. L’uomo, in realtà, è vivo: attualmente è ricoverato in codice rosso in ospedale. La seconda vittima sarebbe un altro cittadino di origini africane, già identificato, le cui generalità non sono state ancora rese note perché i suoi familiari non sono stati informati del decesso. Chi è la seconda vittima dell'incidente del tram deragliato a Milano Conducente del tram... 🔗 Leggi su Virgilio.it

Cosa è successo al tram 9 deragliato a Milano? L'incidente delle 16 di ieri, venerdì 27 febbraio, è avvenuto in viale Vittorio Veneto.

