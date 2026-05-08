Quest’anno al Festival di Cannes, l’attrice francese Isabelle Huppert ritorna come madrina del Trophée Chopard, evento dedicato al cinema francese. La sua presenza segna ancora una volta il riconoscimento della sua carriera e del suo ruolo nel panorama cinematografico. Huppert, nota per il suo stile sobrio e la sua interpretazione intensa, viene chiamata a rappresentare il cinema francese durante la manifestazione.

Quest’anno, al Festival del Cinema di Cannes, l’attrice francese Isabelle Huppert non arriva solo come icona della Croisette, ruolo che ormai le appartiene quasi naturalmente, ma come madrina del prestigioso Trophée Chopard, il riconoscimento che ogni anno celebra le nuove promesse del cinema internazionale. Una scelta che sembra quasi inevitabile. In oltre quarant’anni di carriera, Huppert ha costruito una filmografia che ha ridefinito l’idea stessa di attrice europea: radicale, algida, sofisticata, sempre imprevedibile. Più di venti film presentati a Cannes, collaborazioni con registi come Michael Haneke, Claude Chabrol e Paul Verhoeven, e quella rara capacità di rendere il distacco emotivo qualcosa di magnetico.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Isabelle Huppert torna a Cannes come madrina del Trophée Chopard: il cinema francese incorona ancora la sua regina glaciale

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