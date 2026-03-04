La Sintesi | Rocco Casalino debutta con il nuovo quotidiano

Rocco Casalino, ex portavoce del Movimento 5 Stelle, ha lanciato un nuovo quotidiano online chiamato La Sintesi. La testata, prodotta da Andrea Iervolino, si presenta come una piattaforma veloce e chiara per l’informazione digitale italiana. La notizia del debutto è stata pubblicata da Novella 2000, segnando l’ingresso di Casalino nel settore dell’editoria digitale.

L’ex portavoce M5S lancia una testata online veloce e chiara prodotta da Andrea Iervolino Il panorama dell’informazione digitale italiana accoglie. Il panorama dell’informazione digitale italiana accoglie in questi primi giorni di marzo 2026 una novità, di quelle destinate a far discutere i palazzi della politica e le redazioni nazionali. Si chiama La Sintesi il nuovo progetto editoriale che segna ufficialmente l’esordio di Rocco Casalino nel ruolo di direttore editoriale, posizionandosi come una voce fuori dal coro nel web. La testata è nata il 3 marzo con l’ambizione di trasformare il flusso caotico delle notizie in un prodotto fruibile, rapido e profondamente ancorato alla verifica dei fatti quotidiani. 🔗 Leggi su Novella2000.it

Rocco Casalino si confessa a Verissimo: l’amore con Alejandro e la sfida editoriale La SintesiL’ex portavoce di Conte Rocco Casalino presenta a Verissimo il compagno Alejandro e il nuovo progetto editoriale: La Sintesi Il… L’ex portavoce di...

Rocco Casalino presenta il nuovo compagno Alejandro Martinez: «Con lui mi vedo papà. È la persona che amo di più al mondo. Non pensavo di meritare un amore così»L’incontro galeotto avvenne in un locale in Colombia: «L’ho visto e mi sono subito avvicinato a lui.

