Cronotopi dell’anima – Trame fra archetipi spazio e tempo | al Mumi la mostra personale di Eugenio De Medio

Al MUMI è aperta la mostra personale dell’artista Eugenio De Medio intitolata “Cronotopi dell’anima – Trame fra archetipi, spazio e tempo”. La rassegna presenta un percorso che coinvolge materiali e ricordi, con opere che esplorano le connessioni tra l’identità e il mutare del tempo. Le creazioni dell’artista si concentrano su come il passato e il presente si intreccino, dando vita a un racconto visivo fatto di stratificazioni e scavi mnemonici.

Un viaggio ontologico tra stratificazioni materiche e scavi mnemonici: la personale dell'artista che ridefinisce il rapporto tra Essere e Divenire. È la mostra personale di Eugenio De Medio, dal titolo “Cronotopi dell’anima – Trame fra archetipi, spazio e tempo”, che sarà inaugurata al MuMi di.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Arte: Arvedo Arvedi celebra la forza vitale dell’uomo, fra mito e modernità, nella nuova mostra personale “Guerrieri Danzanti”“GUERRIERI DANZANTI”: LA NUOVA MOSTRA PERSONALE DI ARVEDO ARVEDI ALLA CARLO D’ORTA GALLERY DI ROMA ROMA – Dal 5 al 28 marzo 2026, la Carlo D’Orta... “Le trame dell'anima”, alla Rosso Tiziano musica e parole con Kabukista TeatroSabato 18 aprile alla Galleria Rosso Tiziano un'immersione negli spazi emotivi del femminino, nelle fragilità, nei punti di forza, nella...