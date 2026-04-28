Gli operatori del mercato ittico si presentano in Comune è ancora scontro sul trasferimento della sede VIDEO-FOTO

Gli operatori del mercato ittico si sono radunati davanti al municipio durante il consiglio comunale, chiedendo un incontro con le autorità locali. La questione principale riguarda il trasferimento della sede del mercato, che continua a essere oggetto di discussione tra le parti coinvolte. La presenza degli operatori ha attirato l’attenzione di cittadini e media, mentre si aspetta una risposta ufficiale dall’amministrazione comunale.

Incontro in Comune sul futuro del mercato ittico all’ingrosso. Gli operatori si sono presentati davanti a Palazzo di Città mentre era in corso il Consiglio comunale, chiedendo un incontro con l’amministrazione. Imponente la presenza delle forze dell'ordine davanti al municipio. I lavori dell’aula.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate Milan Juve si gioca a San Siro e… sul mercato! Tutti gli obiettivi in comune in vista della sessione estivadi Luca FiorettiMilan Juve, la grande sfida non si gioca solo a San Siro per il secondo posto ma infiamma anche il mercato con i grandi parametri... Video-denuncia sul Garda, il bracconaggio ittico non si fermaSono circa le due di notte quando una barca con due persone a bordo scivola silenziosa nel porto Nautigarda, in località Fornaci, sul confine tra... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: VIDEO| Esplode l'ira degli operatori ittici sotto il Comune: Con il nuovo mercato chiudiamo tutti, trattati come pezzenti; Dislocazione del MeLA Mercato Contadino di Cento martedì 21 aprile 2026; Sospesi i mercati settimanali il 25 aprile e il 1° maggio a Buccinasco; Cultura del lavoro tra disuguaglianze ed opportunità: a via Verdi la tavola rotonda promossa dalla consigliera Alessandra Clemente. Gli operatori del mercato ittico si presentano in Comune, è ancora scontro sul trasferimento della sede [VIDEO-FOTO]Sospeso il consiglio comunale per consentire il confronto. Intanto emerge il problema delle condizioni igienico sanitarie della struttura: presentata una querela ... ilpescara.it Pescara: nella notte aggredito il direttore del mercato ittico all’ingrosso. Nel pomeriggio acceso confronto in ComuneAggredito a Pescara il direttore del mercato ittico all'ingrosso. L'episodio è avvenuto nella notte, mentre l'uomo si trovava all'interno della struttura e si stava cambiando per iniziare le attività. rete8.it A seguito del crollo della palazzina il 24 aprile scorso il Comune di Napoli in una nota informa che «nella zona di piazza Enrico De Nicola, il Comune ha istituito delle limitazioni alla circolazione per consentire gli interventi di messa in sicurezza. - facebook.com facebook Bonarcado, approvato il rendiconto gestione del Comune x.com