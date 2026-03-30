Futuro Nazionale Vannacci inaugura la sede romana accanto a quella di Forza Italia | Sarà ottimo vicinato

In via in Lucina a Roma, la sede nazionale di Futuro Nazionale è stata ufficialmente inaugurata. Alla cerimonia erano presenti diversi parlamentari che hanno scelto di aderire al nuovo partito, tra cui ex rappresentanti di Lega e di Fratelli d’Italia. Tra loro figurano Edoardo Ziello, Rossano Sasso ed Emanuele Pozzolo. La sede si trova vicino a quella di Forza Italia, con cui il partito ha previsto di condividere lo spazio.

Roberto Vannacci apre i battenti della sede nazionale del suo partito. Al taglio del nastro in via in Lucina a Roma i parlamentari che hanno deciso di seguirlo nella nuova formazione politica di Futuro Nazionale: gli ex leghisti Edoardo Ziello e Rossano Sasso e l’ex FdI Emanuele Pozzolo. Impossibile non notare i vicini di pianerottolo. Al piano della nuova sede infatti, a pochissimi metri, c’è la storica sede romana di Forza Italia. Una scelta ufficialmente casuale che fa però mormorare e per alcuni prefigura il ruolo di pungolo del centrodestra che avrà Vannacci. “Un dirimpettaio d’eccellenza? Noi saremo dirimpettai di tante persone tra cui anche Forza Italia. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Futuro Nazionale, Vannacci inaugura la sede romana accanto a quella di Forza Italia: "Sarà ottimo vicinato" Articoli correlati Futuro Nazionale, Vannacci apre la sede a Roma: 80 metri quadrati sullo stesso pianerottolo di Forza Italia(Adnkronos) – Sarà a pochi passi dalla Camera, in via in Lucina 17, la sede nazionale del partito di Roberto Vannacci Futuro Nazionale. Vannacci apre la sede di Futuro Nazionale sullo stesso pianerottolo di Forza ItaliaCon l'apertura della sede nel centro di Roma, Roberto Vannacci prova a dare forma concreta al suo progetto politico, scegliendo una collocazione che... Vannacci, la sede di Futuro Nazionale e quella Firenze che protesta: quartiere blindatoFirenze, 28 marzo 2026 – La prima sede provinciale italiana di Futuro Nazionale è presidiata già da ore dalle forze dell'ordine, in piazza Tanucci a... Futuro Nazionale, Vannacci: A giugno ci sarà l'assemblea costituente