Dandy days auto e moto in concorso in occasione della Fiera Antiquaria di giugno

Sabato 6 giugno, le strade di Arezzo saranno animate da una mostra di auto e moto d’epoca, in occasione della Fiera Antiquaria. La manifestazione si svolge in un contesto storico e culturale, con i veicoli esposti che richiamano un passato di stile e design. La città si prepara ad accogliere questo evento speciale, che quest’anno coincide con la decima edizione dei Dandy Days, un appuntamento che si ripete ogni anno da un decennio.

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Il fascino senza tempo dei motori tornerà a sfilare sabato 6 giugno nelle strade di Arezzo. In un’atmosfera intrisa di stile e storia, la città si prepara a ospitare due eventi d’eccezione che faranno da cornice alla Fiera Antiquaria e alla edizione 2026 dei Dandy Days, che ormai da dieci anni. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Weekend della Fiera antiquaria, Porta Sant'Andrea apre il museo del quartiereContinua l’apertura nelle domeniche della Fiera Antiquaria di Arezzo del Museo di Porta Sant’Andrea (MuSA) in collaborazione con la Fondazione Arezzo... Approvata la Fiera Antiquaria di tre giorni a MaggioTutti i membri della giunta presenti oggi per l'approvazione della Fiera Antiquaria di tre giorni. Motori, eleganza e cuore: i Dandy Days pronti ancora una volta a incantare ArezzoL'occasione è la Fiera Antiquaria, cornice perfetta per una manifestazione che segna l'inizio dell'estate cittadina ... corrierediarezzo.it IX Dandy Days: Arezzo celebra lo stile e l'eleganza in omaggio a Oscar WildeArezzo, 22 maggio 2025 – Arezzo si prepara ad accogliere la nona edizione dei Dandy Days, l’evento dedicato ai maestri dell’eleganza e dello stile retrò, in programma il 31 maggio e l’1 e 2 giugno ... lanazione.it