approvata la fiera antiquaria di tre giorni a maggio

La giunta comunale ha approvato la realizzazione della Fiera Antiquaria in programma per tre giorni a maggio. Tutti i membri erano presenti durante la riunione, che ha confermato l'edizione speciale prevista per il mese, con il tradizionale weekend che si svolge dopo la festività del 1 maggio. La manifestazione si svolgerà secondo il calendario stabilito, con date confermate in sede ufficiale.

Tutti i membri della giunta presenti oggi per l'approvazione della Fiera Antiquaria di tre giorni. Un'edizione speciale per il mese di Maggio, il cui classico weekend della manifestazione è preceduto dalla festività di venerdì 1 maggio. E così l'amministrazione comunale si è messa all'opera per predisporre la tre giorni dando mandato agli uffici e alla Fondazione Arezzo Intour per tutte le pratiche e la promozione dell'evento. Per quanto riguarda le regole per gli antiquari che verranno a esporre c'è da tenere in considerazione che la giornata in più prevista, quella del 1 maggio, Festa dei Lavoratori, non sarà considerata nel calcolo del suolo pubblico dovuto. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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