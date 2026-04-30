Weekend della Fiera antiquaria Porta Sant' Andrea apre il museo del quartiere

Durante il weekend della Fiera Antiquaria di Arezzo, il museo di Porta Sant’Andrea rimarrà aperto anche nelle domeniche dell’evento. La collaborazione con la Fondazione Arezzo InTour ha portato all’inserimento dell’apertura del MuSA tra le attività collaterali della manifestazione. La presenza del museo rappresenta un’occasione per visitatori e appassionati di antiquariato di scoprire le opere e la storia del quartiere.

Continua l’apertura nelle domeniche della Fiera Antiquaria di Arezzo del Museo di Porta Sant’Andrea (MuSA) in collaborazione con la Fondazione Arezzo InTour che ha inserito l’apertura del MuSA tra gli eventi collaterali della Fiera stessa.La prossima apertura del Museo e della Sala delle Vittorie.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Notizie correlate Fiera antiquaria, Porta Sant’Andrea apre il museo del quartiereArezzo, 30 aprile 2026 – Continua l’apertura nelle domeniche della Fiera Antiquaria di Arezzo del Museo di Porta Sant’Andrea (MuSA) in collaborazione... Porta Sant’Andrea, Giacomo Capacci è il nuovo presidente del comitato giovanileArezzo, 2 marzo 2026 – Giacomo Capacci è il nuovo presidente del Comitato Giovanile di Porta Sant’Andrea. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Arezzo: torna la fiera antiquaria con un’edizione speciale; Mercatini vintage, d’antiquariato e tanto altro: dove andare il weekend del 25 aprile in Emilia-Romagna; Cosa fare a Verona e provincia durante il weekend dal 24 al 26 aprile 2026; Cosa fare questo weekend a Firenze. Arezzo: torna la fiera antiquaria con un’edizione specialeEdizione speciale della fiera antiquaria per il mese di Maggio, il cui tradizionale weekend della manifestazione è preceduto dalla festività di venerdì 1 maggio. Per gli operatori titolari di posteggi ... nove.firenze.it La super Fiera getta l’asso sul ponte. Alberghi esauriti, boom prenotazioniLa tre giorni permette di intercettare il turismo: oggi gli arrivi. Un migliaio per il raduno in Vespa. Malumori tra i banchi per i nuovi cassonetti in Guido Monaco ma il problema è in via di risoluzi ... lanazione.it Ad aprire le porte del secondo weekend della Fiera 2026 ci saranno anche Giovanni Floris e Domenico Petrolo. Venerdí 23 alle 16:00 Giovanni Floris presenta “Asini che volano. Elogio degli italiani tra cinema e realtà.” Grazie a una competenza enciclopedi - facebook.com facebook