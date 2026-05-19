Dall’istruzione agli ospedali tutto è al buio Ma noi cubani non abbiamo paura

Le strutture pubbliche, dall’istruzione agli ospedali, sono attualmente prive di elettricità. A fronte di questa situazione, alcuni cittadini dichiarano di non aver paura. Nel frattempo, si segnala che gli haitiani arrivano sulla costa a bordo di barche, con l’intento di proseguire il viaggio verso gli Stati Uniti. Questi spostamenti avvengono in un contesto di continui flussi migratori, mentre le aree interessate sono colpite da interruzioni di corrente e carenze di servizi.

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Cuba La persecuzione di Donald Trump vista da Maisí. «Quando salta la corrente restiamo isolati» Cuba La persecuzione di Donald Trump vista da Maisí. «Quando salta la corrente restiamo isolati» «Gli haitiani arrivavano qui con le barche, non per rimanere ma per proseguire verso gli Stati uniti. Molte volte, a causa del danneggiamento delle barche, erano costretti a fermarsi. Alcuni venivano fermati e riportati indietro». A parlare è Alexei, direttore dell’etnomuseo sulle popolazioni ancestrali dei Tainos, sul faro nella punta est di Maisì, nell’estremo oriente di Cuba, provincia di Guantánamo. Da lì si può scorgere in lontananza il profilo di Haiti – la prima terra raggiungibile dopo aver attraversato il Canale del Vento che separa le due isole. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Dall’istruzione agli ospedali tutto è al buio. Ma «noi cubani non abbiamo paura» ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video La Scuola in Ospedale e l'Istruzione Domiciliare a sostegno del processo di inclusione Sullo stesso argomento Leggi anche: "Non abbiamo paura. Noi abbiamo un sogno. E i sogni si avverano" Leggi anche: Il sindaco dichiara 'guerra' al lido militare: "Noi, non abbiamo paura"