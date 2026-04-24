Il sindaco dichiara ' guerra' al lido militare | Noi non abbiamo paura

"Zona militare. Divieto di accesso. Sorveglianza armata". Recita così il cartello installato ai limiti di un lido militare di Bacoli. A darne notizia è il sindaco Josi Gerado Della Ragione. Il primo cittadino - che ha usato parole dure sui social - nell'ottobre 2025 ha dichiarato di aver liberato.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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