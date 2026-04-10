Ieri sera, in Piazza dello Spirito Santo a Pistoia, Giovanni Capecchi ha concluso il suo intervento con le parole:

PISTOIA "Noi abbiamo un sogno. E i sogni si avverano". Ieri sera Giovanni Capecchi ha concluso così il suo intervento in Piazza dello Spirito Santo, lanciando un appello a tutti coloro che si recheranno alle urne per le primarie di domenica. Ad ascoltarlo, e ad applaudirlo, tanti pistoiesi, circa cinquecento, muniti di bandiere, striscioni e tanta voglia di cambiare, oltre a qualche ‘curioso’ del lato opposto. Atmosfera emozionante ed entusiasmante per Capecchi e tutti coloro che lo sostengono. Proprio il cambiamento è stato uno dei temi centrali toccati da Capecchi. "Vogliamo occuparci delle piccole cose, ma anche dei grandi progetti, costruendo una città rivolta al futuro, che possa essere un luogo ideale per i nostri figli e nipoti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Non abbiamo paura. Noi abbiamo un sogno. E i sogni si avverano"

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