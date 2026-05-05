A quasi 50 anni dal terremoto che ha devastato il Friuli, si ricorda quella notte del 6 maggio 1976. In quella data, il sisma causò ingenti danni e molte vittime nella regione. Greta, che all’epoca non era ancora nata, racconta di aver provato un caldo insolito a fine giugno, un ricordo che le sembra di aver vissuto come un’esperienza propria, anche se si tratta di un’immagine influenzata dal tempo.

La sera del 6 maggio 1976 Greta non è ancora nata. Però un giorno le sembrerà di ricordare il caldo innaturale e appiccicoso da fine giugno. I bambini di Gemona giocano per le strade e gli adulti sparecchiano quando un boato squarcia l’aria. Non è un temporale, non è una bomba. La scossa di magnitudo 6.5 della scala Richter dura meno di un minuto e in quei 59 secondi l’antica città medievale del Friuli Venezia Giulia si sbriciola. Cadono campanili, si aprono voragini, arriva la morte. Leo ha solo 12 anni e vede casa e infanzia ridotte in macerie, un pezzo di famiglia sepolta. Greta Sclaunich, cresciuta in provincia di Gorizia, vuole che sia lui ad accompagnarla attraverso "La notte in cui la terra tremò".🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - A 50 anni dalla distruzione in Friuli: "Quando l’orco uscì dalle viscere"

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