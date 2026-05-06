Diano Marina | il segreto delle erbe selvatiche con Alessandro Di Tizio

A Diano Marina, un esperto di cucina proveniente dall'istituto Mirazur guida un corso dedicato alle erbe selvatiche, illustrando come riconoscerle e utilizzarle in cucina. Tra i vicoli del centro storico, si scopre un mondo nascosto di piante spontanee che vengono raccolte e preparate per piatti tradizionali e innovativi. L’iniziativa invita i partecipanti a scoprire aspetti meno noti di questo angolo di costa ligure.

? Cosa scoprirai Come può un esperto di Mirazur insegnarci a mangiare le piante selvatiche?. Cosa si nasconde tra i vicoli di Diano Marina oltre la bellezza?. Dove si trovano le piante commestibili che i nostri nonni usavano?. Come può il foraging cambiare il futuro della biodiversità in Riviera?.? In Breve Presentazione libro Slow Food sabato 9 maggio 2026 a Diano Marina.. Passeggiata gratuita domenica alle ore 11 davanti a Palazzo Comunale.. Percorso di due ore guidato per riconoscere piante edibili nel centro.. Prenotazioni per l'attività botanica tramite email [email protected].. Sabato 9 maggio 2026, Diano Marina ospiterà la presentazione del nuovo volume di Alessandro Di Tizio durante la tredicesima edizione della rassegna Aromatica.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Diano Marina: il segreto delle erbe selvatiche con Alessandro Di Tizio Notizie correlate In piazza mazzetti poveri ma buoni. La personalità delle erbe selvaticheC’erano una volta le erbivendole e anche gli erbivendoli: vendevano erbe di campo, in piazza. “Cucina selvatica”: il corso sulle erbe selvatiche a cura di Wwf e Museo universitarioWwf Chieti-Pescara e museo universitario organizzano la terza edizione di “Cucina selvatica”, corso dedicato alle erbe selvatiche riservato agli...