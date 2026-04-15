Mercato delle erbe è deciso Resterà in via Gavardini

In una riunione del Consiglio comunale, è stato confermato che il Mercato delle Erbe continuerà a svolgersi nell’attuale sede di via Gavardini. La notizia è stata comunicata dall’assessore incaricato, che ha risposto a un’interpellanza presentata da una consigliera di Fratelli d’Italia. Durante l’incontro, sono stati forniti dettagli sulla decisione definitiva riguardo alla collocazione del mercato.

"Il Mercato delle Erbe resterà nell’attuale sede di via Gavardini". La conferma ufficiale è arrivata, ieri, in Consiglio comunale, dall’assessore Matia Galeazzi il quale, rispondendo all’interpellanza della consigliera (FdI), Serena Boresta, ha dato dettagli riguardo alla collocazione definitiva. In estrema sintesi il Comune sta pensando ad un tipo di copertura che garantisca, anche in caso di maltempo, l’attività di vendita. "Avvieremo un’interlocuzione con la Soprintendenza per capire quale possano essere i canoni estetici rispettosi del contesto – ha detto Galeazzi al Carlino –. La decisione sarà accompagnata da interventi concreti mirati a migliorare le condizioni esistenti degli operatori economici.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Mercato delle erbe, è deciso. Resterà in via Gavardini Mercato delle Erbe: lavori completati entro giugno, in linea con il nuovo cronoprogrammaA dichiararlo è stato l'assessore ai Lavori pubblici Stefano Tombolini, specificando poi che tutti gli adempimenti verranno eseguiti in proroga entro... Mercato erbe: tettoia sì, San Domenico no. Priorità agli studentiIl mercato delle erbe di Pesaro non si sposterà dal suo attuale ubicazione in via Gavardini, nonostante le pressioni per un ritorno al chiostro di...