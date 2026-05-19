Dalle macerie del dopoguerra all' avvento dell' IA | gli 80 anni di Ance Verona
Gli ultimi ottant'anni raccontano il percorso di una città che, dopo le devastazioni del dopoguerra, ha visto un'evoluzione significativa nel settore edile, passando dalla ricostruzione alle innovazioni tecnologiche. Negli anni più recenti, i cantieri sono diventati sempre più dipendenti da dati, processi digitali e intelligenza artificiale, segnando un cambiamento nelle modalità di lavoro e gestione delle opere. Questa trasformazione ha accompagnato il progresso di un comparto che continua a evolversi con l’obiettivo di migliorare efficienza e sicurezza.
Dalla Verona ferita del dopoguerra ai cantieri governati da dati, digitalizzazione e intelligenza artificiale. Ottant’anni di storia (1946 – 2026) per raccontare come sia cambiato il settore delle costruzioni, ma soprattutto per interrogarsi su quale sarà il ruolo delle imprese e delle. 🔗 Leggi su Veronasera.it
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