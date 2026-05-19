Dalle macerie del dopoguerra all' avvento dell' IA | gli 80 anni di Ance Verona

Gli ultimi ottant'anni raccontano il percorso di una città che, dopo le devastazioni del dopoguerra, ha visto un'evoluzione significativa nel settore edile, passando dalla ricostruzione alle innovazioni tecnologiche. Negli anni più recenti, i cantieri sono diventati sempre più dipendenti da dati, processi digitali e intelligenza artificiale, segnando un cambiamento nelle modalità di lavoro e gestione delle opere. Questa trasformazione ha accompagnato il progresso di un comparto che continua a evolversi con l’obiettivo di migliorare efficienza e sicurezza.

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