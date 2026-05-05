Durante un trasloco, sono stati trovati vecchi contenitori che conservavano un diario privato. Questo documento, scritto nel periodo successivo alla fine della guerra, offre un racconto dettagliato degli eventi quotidiani e delle vicende legate al calcio in quegli anni. Il diario fornisce uno sguardo diretto su come si viveva e si seguiva lo sport in un momento di ricostruzione e cambiamenti profondi.

? Cosa scoprirai Cosa si nascondeva tra i vecchi contenitori di un trasloco?. Come ha fatto un diario privato a ricostruire il dopoguerra?. Chi erano i ragazzi che giocavano tra le macerie della guerra?. Dove si possono scoprire queste testimonianze scritte a mano?.? In Breve Presentazione venerdì a San Damaso e lunedì 11 maggio a Portile.. Diario scritto da Mariano nel 1959 su cronache calcistiche 1944-1949.. L'autore ha pubblicato opere come In-verso nel 2022 e Aurora informe nel 2024.. Eventi presso la Polisportiva di San Damaso e la Polisportiva Union 81.. Venerdì prossimo alle 18:30 il Punto Lettura della Polisportiva di San Damaso in via Scartazzetta ospiterà la presentazione del nuovo libro di Roberto Ortolani, intitolato Una storia di vero calcio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dalle macerie del dopoguerra: il diario che racconta il vero calcio

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