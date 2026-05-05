Dalle macerie del dopoguerra | il diario che racconta il vero calcio
Durante un trasloco, sono stati trovati vecchi contenitori che conservavano un diario privato. Questo documento, scritto nel periodo successivo alla fine della guerra, offre un racconto dettagliato degli eventi quotidiani e delle vicende legate al calcio in quegli anni. Il diario fornisce uno sguardo diretto su come si viveva e si seguiva lo sport in un momento di ricostruzione e cambiamenti profondi.
? Cosa scoprirai Cosa si nascondeva tra i vecchi contenitori di un trasloco?. Come ha fatto un diario privato a ricostruire il dopoguerra?. Chi erano i ragazzi che giocavano tra le macerie della guerra?. Dove si possono scoprire queste testimonianze scritte a mano?.? In Breve Presentazione venerdì a San Damaso e lunedì 11 maggio a Portile.. Diario scritto da Mariano nel 1959 su cronache calcistiche 1944-1949.. L'autore ha pubblicato opere come In-verso nel 2022 e Aurora informe nel 2024.. Eventi presso la Polisportiva di San Damaso e la Polisportiva Union 81.. Venerdì prossimo alle 18:30 il Punto Lettura della Polisportiva di San Damaso in via Scartazzetta ospiterà la presentazione del nuovo libro di Roberto Ortolani, intitolato Una storia di vero calcio.🔗 Leggi su Ameve.eu
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