Corridoi universitari per studenti palestinesi | un giovane della Striscia di Gaza arriva all' Upo
Un giovane proveniente dalla Striscia di Gaza sta arrivando all'Università del Piemonte Orientale per proseguire i suoi studi. La decisione di ospitarlo si inserisce nel percorso di accoglienza di studenti palestinesi presso le università italiane. La sua presenza rappresenta un passo concreto per favorire l'accesso all'istruzione superiore a studenti provenienti da zone di conflitto. La sua esperienza si svolgerà all’interno di un percorso di studi in corso presso la struttura universitaria.
L’Università del Piemonte orientale accoglierà uno studente palestinese proveniente dalla Striscia di Gaza. L’iniziativa rientra nel programma "Iupals" (Italian Universities for Palestinian Students), un’operazione umanitaria e accademica coordinata dal Ministero degli esteri e della cooperazione.🔗 Leggi su Novaratoday.it
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