Fantasia al potere con Nico Williams-Inter | 10 milioni a stagione

Nico Williams ha firmato un contratto con l’Inter da 10 milioni di euro a stagione. I tifosi sperano nell’arrivo di grandi nomi, ma al momento non ci sono conferme ufficiali. La trattativa tra il giocatore e la squadra è stata resa nota, mentre resta da aspettare un’eventuale comunicazione ufficiale. La notizia ha fatto discutere tra appassionati e addetti ai lavori.

È giusto che i tifosi sognino l’acquisto di grandi giocatori, a noi però spetta il compito -spesso ingrato – di riportarli nella realtà. “Nico Williams, l’Inter potrebbe riprovarci l’estate prossima”. L’abbiamo letta qualche giorno fa e ci è scappato un “sorrisetto”, detto alla De Luca di Crozza. Non capiamo davvero perché un fondo, in questo caso Oaktree da poco rilevato interamente dal colosso canadese Brookfield, debba d’improvviso decidere di spendere una vagonata di milioni sul mercato per un singolo giocatore, seppur fortissimo come l’esterno spagnolo. “Un colpo mediatico per dare maggiore visibilità al club a livello mondiale”, è stato scritto. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Fantasia al potere con Nico Williams-Inter: 10 milioni a stagione Calciomercato, l’Inter cerca un colpo alla Nico WilliamsIl grande lavoro – soprattutto psicologico e fisico, senza dimenticare diversi accorgimenti tattici – di mister Chivu ha riportato l’Inter al comando... Leggi anche: Il colpo mediatico dell’Inter? Occhio a Nico Williams, nuova stella spagnola Una raccolta di contenuti su Fantasia al potere con Nico Williams.... Argomenti discussi: Fantasia al potere con Nico Williams-Inter: 10 milioni a stagione. Atletico Madrid-Athletic Bilbao: fantasia al Metropolitano con Griezmann e Nico WilliamsE infatti l'Atletico è favorito al 46% nell'analisi di SisalTipster, mentre per un successo del Bilbao -che non vince a Madrid dal 2011- si scende al 25%. I colchoneros hanno perso solo una delle ... gazzetta.it Mercato Inter, colpo ‘alla Lookman’ in avanti? Oaktree sogna Nico Williams! C’è pure un altro nome che accontenterebbe tuttiMercato Inter, colpo ‘alla Lookman’ in avanti? Oaktree sogna Nico Williams! C’è pure un altro nome che accontenterebbe tutti: le strategie per l’estate Come riportato da Tuttosport, l’Inter ripartirà ... calcionews24.com