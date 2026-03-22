Morto Pomicino Clemente Mastella | Paolo fantasia al potere era un vero napoletano

Clemente Mastella ha ricordato Paolo Cirino Pomicino, scomparso recentemente, definendolo come un vero napoletano e usando lo slogan di maggio ’68, «la fantasia al potere», per descrivere il suo rapporto con l’amico e il suo carattere. La dichiarazione è stata rilasciata in occasione della perdita, sottolineando il legame tra i due e il ruolo di Pomicino nel panorama politico italiano.

Per sigillare il ricordo del suo antico amico Paolo Cirino Pomicino in una definizione, Clemente Mastella recupera uno slogan del maggio ’68: «La fantasia al potere». «Proprio così – spiega Mastella – Paolo era capace di coniugare la sua acutissima intelligenza alle infinite doti di fantasia che possedeva, capace come pochi di esibire il guizzo creativo che in politica fa la differenza. In questo modo riusciva a sbrogliare anche i nodi più attorcigliati con eccezionale abilità, addirittura con disinvoltura. Doveva venirgli dal suo essere profondamente napoletano. O magari dal suo essere profondamente democristiano». Clemente Mastella, oggi sindaco di Benevento, già ministro della Giustizia e del Lavoro, parlamentare nazionale ed europeo, ha condiviso con Paolo Cirino Pomicino lunghissimi tratti di percorso dalla Dc all’Udeur. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Morto Pomicino, Clemente Mastella: «Paolo, fantasia al potere, era un vero napoletano» Articoli correlati Leggi anche: Morto Paolo Cirino Pomicino: l'ex ministro napoletano aveva 86 anni Leggi anche: Mastella piange Cirino Pomicino: “Ciao Paolo, ti ho voluto sinceramente bene” Altri aggiornamenti su Morto Pomicino Argomenti discussi: E’ morto Paolo Cirino Pomicino, aveva 86 anni. E' morto Paolo Cirino Pomicino, aveva 86 anniROMA (ITALPRESS) – Addio a Paolo Cirino Pomicino. L’ex leader della Dc, a lungo ministro tra gli anni ’80 e i primi anni ’90, ... iltempo.it E’ morto Paolo Cirino Pomicino, storico leader della DcÈ morto all’età di 86 anni Paolo Cirino Pomicino, l’ex ministro e leader della Dc andreottiana. Pomicino si è spento in una clinica romana dove era ricoverato da qualche giorno ... firenzepost.it