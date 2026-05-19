Nelle stesse ore in cui l’Australia ha annunciato l’intenzione di ridurre la presenza cinese nelle risorse di terre rare, l’Unione europea ha adottato misure per rafforzare le proprie strategie di approvvigionamento. La decisione arriva dopo un periodo di crescente dipendenza dalle forniture provenienti dalla Cina, che ha portato a una revisione delle politiche energetiche e industriali comunitarie. La scelta europea mira a diversificare le fonti di approvvigionamento e a ridurre i rischi legati a possibili interruzioni nelle forniture.

Nelle stesse ore in cui l’Australia ha deciso di liberarsi delle presenza cinese nelle terre rare, l’Europa va incontro a una presa di coscienza. Prendendo atto, forse definitivamente, che un conto è il libero mercato e l’apertura del mercato unico più grande del mondo, un conto è legarsi mani e piedi alla manifattura cinese. E così, dopo mesi di allarmi più sussurrati che suonati, adesso la Commissione europea è pronta a prendere il toro per le corna. Anzi, il Dragone. Bruxelles sta infatti elaborando piani appositi e specifici per obbligare le aziende europee ad acquistare componenti critici da almeno tre fornitori diversi, nel tentativo di ridurre la dipendenza dell’Unione dalla Cina. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Dalla dipendenza alla svolta. L’Ue alza lo scudo contro le forniture cinesi

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