Uno scudo contro le armi ipersoniche cinesi | come funziona la Golden Dome Usa

Da ilgiornale.it 1 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il progetto Golden Dome, sviluppato dagli Stati Uniti, mira a creare un sistema di difesa contro i missili ipersonici e da crociera di ultima generazione, una minaccia che attualmente non è contrastata da strumenti efficaci. Questo programma, fortemente sostenuto durante l’amministrazione precedente, si concentra sulla realizzazione di uno scudo in grado di intercettare e neutralizzare questi vettori avanzati. La progettazione coinvolge tecnologie innovative e si inserisce in un quadro di potenziamento delle capacità difensive del paese.

Il progetto Golden Dome, voluto fortemente da Donald Trump, nasce con l’intenzione di soddisfare un’impellenza strategica del Pentagono: gli Stati Uniti, oggi, non dispongono di una difesa efficace contro missili ipersonici e da crociera di nuova generazione. Da qui l’idea di uno scudo da 185 miliardi di dollari capace di intercettare minacce sempre più veloci e difficili da tracciare. Lo scudo di Trump. Secondo quanto riportato dal South China Morning Post, il cuore della Golden Dome sarebbe una rete integrata di sensori e piattaforme in grado di individuare il lancio di un missile quasi in tempo reale, seguirne la traiettoria e neutralizzarlo durante il volo.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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