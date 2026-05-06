Il leader politico ha richiesto all’Unione Europea di attivare uno scudo per proteggere i giudici della Corte Penale Internazionale dalle sanzioni finanziarie imposte dagli Stati Uniti. La questione riguarda le possibili restrizioni bancarie che potrebbero colpire direttamente i magistrati coinvolti in procedimenti internazionali. La richiesta si inserisce in un dibattito più ampio sulle modalità con cui l’Europa può reagire alle misure economiche statunitensi contro figure giudiziarie internazionali.

? Cosa scoprirai Come può l'Europa bloccare le sanzioni finanziarie imposte dagli Stati Uniti?. Quali conseguenze avranno i blocchi bancari sui magistrati della Corte Penale?. Perché la Spagna vuole trasformare uno strumento economico in scudo giuridico?. Chi deciderà se l'Unione Europea proteggerà l'indipendenza dei giudici internazionali?.? In Breve Sanzioni USA colpiscono undici magistrati ICC e relatrice ONU Francesca Albanese.. Misure amministrazione Trump includono congelamento conti e limitazioni ai viaggi.. Madrid propone attivazione regolamento (Ce) 22711996 per bloccare norme extraterritoriali.. Discussione decisiva prevista al Consiglio europeo del 18 giugno.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sánchez chiede alla UE lo scudo contro le sanzioni USA ai giudici ICC

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