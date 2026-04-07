Antonio Conte verso panchina Italia? Può superare Mancini

Negli ultimi giorni si parla di un possibile ritorno di Antonio Conte sulla panchina della nazionale italiana di calcio. La possibilità di vedere nuovamente l’allenatore in azione con la maglia azzurra sta attirando l’attenzione di diversi addetti ai lavori, mentre i rumor si susseguono riguardo a un possibile superamento di Roberto Mancini, che ha guidato la squadra fino a poche settimane fa. La vicenda è al centro di molte discussioni tra appassionati e analisti.

Antonio Conte verso la panchina dell’Italia? Può davvero salire nei pronostici e superare Roberto Mancini? Ecco lo scenario. Ebbene sì, il futuro della panchina della Nazionale Italiana di Calcio è tornato al centro del dibattito negli ultimi giorni. E il nome che sta dominando le discussioni è quello di Antonio Conte, attuale mister del Napoli che ha spazzato via ieri il Milan di Allegri. Un grande mister a nostro avviso: lo abbiamo più volte ribadito. L’ex tecnico di Juventus e Inter è ritenuto da molti addetti ai lavori il profilo ideale per rilanciare gli Azzurri dopo un periodo di risultati altalenanti. Secondo diversi osservatori, Conte starebbe addirittura superando Roberto Mancini nelle gerarchie per la guida tecnica del nuovo ciclo. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it

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