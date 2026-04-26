Il cuore oltre il parquet coach Martino saluta tra le lacrime | Portato Forlì al vertice della A2

L’allenatore ha lasciato la squadra dopo averla portata in testa alla classifica della Serie A2. La sua uscita è stata accompagnata da un lungo applauso da parte dei presenti e da lacrime di commozione. La squadra ha raggiunto questo risultato sotto la sua guida, e il pubblico ha dimostrato riconoscenza con una standing ovation. Martino ha concluso il suo percorso con la formazione con un addio emozionante.

Un applauso lunghissimo, di quelli che non vorrebbero finire mai, ha segnato il sipario sull’era di Antimo Martino. Non è stata una conferenza stampa come le altre: è stato l’ultimo atto di un amore durato quattro anni. Il tecnico di Isernia ha lottato contro la commozione per tutta la durata.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Basket, l'Unieuro Forlì ferma la furia Redivo: i ragazzi di coach Martino sbancano il parquet di CividaleImpresa dell'Unieuro Forlì, i biancorossi si impongono di quattro lunghezze in trasferta: conquistati due punti chiave in ottica salvezza. Basket, Unieuro Forlì-Libertas Livorno. Coach Martino: "Spero il Palafiera ci dia una spinta importante"Unieuro Forlì alla vigilia di quella che potrebbe essere la partita decisiva della stagione e che potrebbe permettere ai biancorossi di gestire con... Aggiornamenti e dibattiti Il cuore Rosso di Forlì batte a Imola, il Ferrari Club inizia le celebrazioni dei 45 anni dal Wec: Una festa del motorsportIn occasione della 6 Ore di Imola, round italiano del World Endurance Championship (Wec), il sodalizio forlivese è stato protagonista di un weekend indimenticabile ... forlitoday.it Il cuore di Forlì batte in MunicipioLe mura della sala consiliare hanno ospitato un dialogo che va oltre la semplice amministrazione, trasformandosi in un laboratorio di cittadinanza attiva dove le voci dei residenti diventano il motore ... forli24ore.it