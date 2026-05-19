Dal monastero di Santa Caterina a piazzetta Sett' Angeli | passeggiata alla scoperta delle prigioniere del sacro

Un percorso tra il monastero di Santa Caterina e piazzetta Sett'Angeli svela le storie di donne che sono state rinchiuse contro la loro volontà. La visita si concentra sulla monacazione coatta, una pratica diffusa per secoli e che ha coinvolto molte giovani costrette alla clausura. Le testimonianze e le strutture visitate permettono di comprendere come questa forma di reclusione abbia influenzato la vita di molte donne, spesso senza che avessero la possibilità di scegliere.

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