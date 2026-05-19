Dal monastero di Santa Caterina a piazzetta Sett' Angeli | passeggiata alla scoperta delle prigioniere del sacro
Un percorso tra il monastero di Santa Caterina e piazzetta Sett'Angeli svela le storie di donne che sono state rinchiuse contro la loro volontà. La visita si concentra sulla monacazione coatta, una pratica diffusa per secoli e che ha coinvolto molte giovani costrette alla clausura. Le testimonianze e le strutture visitate permettono di comprendere come questa forma di reclusione abbia influenzato la vita di molte donne, spesso senza che avessero la possibilità di scegliere.
Una passeggiata raccontata dedicata alla monacazione coatta, una pratica che per secoli ha inciso profondamente sulla vita di molte giovani donne, costrette alla clausura non per scelta, ma per ragioni familiari, sociali ed economiche.Il percorso prenderà avvio dal monastero di Santa Caterina. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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