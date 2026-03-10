Passeggiata nella storia alla scoperta delle scritte nascoste del centro

Domenica 22 marzo alle 15:00, un'associazione modenese organizza una visita guidata nel centro storico. Il percorso si concentra su scritte e dettagli nascosti, che raccontano storie e rivelano tracce di fatti passati. I partecipanti saranno accompagnati lungo percorsi insoliti, osservando con attenzione elementi che spesso passano inosservati, per scoprire dettagli che svelano frammenti di storia locale.

domenica 22 marzo, ore 15:00Visita guidata organizzata dalla associazione modenese ARIANNA Aps. Passeggiando in centro storico indirizzeremo lo sguardo secondo traiettorie inusuali, per cogliere dettagli che invitano a raccontare fatti storici, aneddoti e personaggi. Hanno attraversato decenni, o più spesso secoli, perpetuando il loro messaggio: lapidi e iscrizioni commemorative sono custodi della memoria di una città e dei suoi abitanti. Alcune sono visibilissime, altre nascoste; in entrambi i casi raramente ci si sofferma a leggerle, perfino se ci si passa davanti tutti i giorni. 🔗 Leggi su Modenatoday.it Articoli correlati Bagno, passeggiata alla scoperta della storiaCamminare, passo dopo passo, andando alla scoperta della storia e delle eccellenze di Bagno di Romagna. Leggi anche: Passeggiata alla scoperta delle piante Approfondimenti e contenuti su Passeggiata nella storia alla scoperta... Temi più discussi: La passeggiata al Pilastro dei Muvet: Ora una raccolta firme per il museo; Una passeggiata con i Badoni: in cento alla scoperta della storia industriale lecchese; Passeggiata a Rebibbia e visita alla nuova Casa Museo di Pier Paolo Pasolini; Marzo Donna, passeggiata alla scoperta della città attraverso uno sguardo femminile. Due secoli di storia all’osteria Alla Passeggiata: festa a Pocenia per i 200 anni dello storico localePocenia festeggia i 200 anni dell’osteria Alla Passeggiata: sigillo del Consiglio regionale e ingresso nel Comitato delle Osterie. nordest24.it A Castelseprio tornano le passeggiate con l’archeologo tra storia e nuove scoperteSabato 14 marzo doppio appuntamento con il direttore Luca Polidoro per scoprire storia e nuove scoperte del sito UNESCO ... varesenews.it Napoli tocca il cielo: apre la passeggiata panoramica sul tetto del Duomo Dopo anni di attesa, il Duomo di Napoli si prepara ad aprire al pubblico uno dei percorsi più suggestivi della città: una passeggiata panoramica sul tetto della Cattedrale di Santa Ma - facebook.com facebook Un percorso romantico Incastonata tra la roccia e il lago, la "Passeggiata degli Innamorati" #buonagiornata #10marzo #goodmorning #martedi #buongiornoaTutti x.com