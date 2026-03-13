Prigioniere del sacro | torna la passeggiata con visita al monastero di Santa Caterina

Sabato 21 marzo, Tacus organizza nuovamente “Prigioniere del Sacro”, una passeggiata che include una visita al monastero di Santa Caterina. L’evento si concentra sulla vita delle donne in clausura, cercando di far conoscere le condizioni e le dinamiche della monacazione forzata. La visita intende offrire uno sguardo diretto su questo aspetto storico, senza interpretazioni o conclusioni personali.

La morte di Enrica Bonaccorti, Chanel Totti per la prima volta in tv, Tony Pitony senza maschera e gli altri gossip da leggere nel weekend Che cosa significava davvero vivere in clausura? Quali dinamiche si celavano dietro la pratica, oscura e terribile, della monacazione forzata? E quali strategie di sopravvivenza adottavano le donne costrette alla clausura? Sabato 21 marzo Tacus ripropone “Prigioniere del Sacro”, la passeggiata raccontata alla scoperta di uno dei capitoli più complessi e controversi della storia sociale dell’età moderna: quello della monacazione coatta, fenomeno diffuso tra XV e XVIII secolo e profondamente intrecciato con le strutture di potere, le strategie economiche delle élite familiari e i rigidi sistemi di controllo esercitati sui corpi e sulle vite delle donne. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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