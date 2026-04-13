Nel parco delle Madonie in arrivo circa 60 grifoni dalla Spagna | al via un progetto per la reintroduzione della specie

Nel Parco delle Madonie, situato nel territorio riconosciuto come Geopark Globale dall’Unesco, si stanno preparando a ricevere circa 60 esemplari di grifone provenienti dalla Spagna. Si tratta di un progetto volto a rafforzare il nucleo di questa specie già presente dal 2021, attraverso l’introduzione di nuovi esemplari. L’obiettivo è la reintroduzione del grifone Gyps fulvus nel territorio, con un intervento che prevede l’arrivo e la sistemazione di questi nuovi esemplari.