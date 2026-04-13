Nel parco delle Madonie in arrivo circa 60 grifoni dalla Spagna | al via un progetto per la reintroduzione della specie
Nel Parco delle Madonie, situato nel territorio riconosciuto come Geopark Globale dall’Unesco, si stanno preparando a ricevere circa 60 esemplari di grifone provenienti dalla Spagna. Si tratta di un progetto volto a rafforzare il nucleo di questa specie già presente dal 2021, attraverso l’introduzione di nuovi esemplari. L’obiettivo è la reintroduzione del grifone Gyps fulvus nel territorio, con un intervento che prevede l’arrivo e la sistemazione di questi nuovi esemplari.
Nel Madonie Unesco Global Geopark prende forma un progetto per la reintroduzione del grifone, Gyps fulvus, ovvero il potenziamento del nucleo già esistente (dal 2021), attraverso l’immissione di nuovi esemplari. A rendere possibile tale iniziativa è il protocollo d’intesa siglato tra l’Ente Parco.🔗 Leggi su Palermotoday.it
Servizio civile, 6 posti disponibili nell'ambito di un progetto del Parco delle MadonieL'ente Parco delle Madonie partecipa al bando per il Servizio civile universale con un progetto per 6 posti.
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