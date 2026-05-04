Bioparco di Roma nato un canguro di Bennett | il cucciolo esce dal marsupio della mamma

Al Bioparco di Roma è nato un cucciolo di canguro di Bennett, che è uscito dal marsupio della madre. La nascita è avvenuta il 4 maggio 2026. Non è stato ancora determinato se il nuovo arrivato sia un maschio o una femmina. La presenza del cucciolo rappresenta un evento importante per il parco zoologico, che ha condiviso la notizia attraverso i propri canali ufficiali.

Roma, 4 maggio 2026 – Fiocco rosa o azzurro ancora da stabilire, ma al Bioparco di Roma c’è già una nuova nascita da festeggiare. È nato un canguro di Bennett, tra i più piccoli rappresentanti di questo particolare gruppo di marsupiali. In questi giorni i visitatori possono osservare il cucciolo mentre esce dal marsupio della mamma, saltella per esplorare l’area e poi rientra al sicuro. “Ancora non è possibile stabilire il sesso del piccolo – spiega la presidente del Bioparco di Roma Paola Palanza, etologa e professoressa ordinaria presso l’Università di Parma – che è stato accolto dal gruppo di sei individui, due maschi e quattro femmine, arrivati lo scorso novembre al Bioparco da una struttura zoologica francese.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Il canguro parla romano: maschio o femmina Per ora saltella Notizie correlate Roma, al Bioparco è nato un canguro di Bennett: il cucciolo si affaccia dal marsupioAl Bioparco di Roma è nato un canguro di Bennett, fra i più piccoli rappresentanti di questo peculiare gruppo di animali. Pasqua 2026 a Roma, dal Vaticano al Bioparco: gli eventi di sabato 4 aprileRoma si prepara a vivere il Sabato Santo, il prossimo 4 aprile 2026, con un calendario di appuntamenti che intreccia spiritualità, cultura e... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Mamma orango partorisce davanti ai visitatori, sorpresa al bioparco in Spagna; Spagna, nasce un orango del Borneo: gli istanti subito dopo il parto; Mamma orango partorisce davanti ai visitatori, sorpresa al bioparco in Spagna; Donna sbranata in Valtellina, indagato il proprietario dei cani. Roma, al Bioparco è nato un canguro di Bennett: il cucciolo si affaccia dal marsupioAl Bioparco di Roma è nato un canguro di Bennett, fra i più piccoli rappresentanti di questo peculiare gruppo di animali. In questi giorni è possibile osservare il cucciolo che esce dal marsupio della ... lanuovasardegna.it E’ nato un Canguro al Bioparco di Roma! Primi saltelli fuori dal marsupio per il Canguro di BennettUna nuova nascita arricchisce il patrimonio faunistico del Bioparco di Roma. Nei giorni scorsi è venuto alla luce un esemplare di Canguro di Bennett, tra ... castellinotizie.it Al Bioparco di Roma è nato un canguro di Bennett, fra i più piccoli rappresentanti di questo peculiare gruppo di animali. In questi giorni è possibile osservare il cucciolo che esce dal marsupio della mamma, saltella per esplorare l’area per poi rientrare. “Ancor - facebook.com facebook