Venti nove italiani sono stati fermati dalle forze israeliane a bordo di una flottiglia internazionale. Tra loro ci sono attivisti, politici, medici, giornalisti e operai, provenienti da diverse regioni del paese. La loro presenza sulla barca ha attirato l’attenzione dei media, senza che siano stati ancora resi noti dettagli ulteriori su eventuali accuse o motivazioni. La vicenda si inserisce in un contesto di tensioni legate alle attività di protesta in mare.

Attivisti, politici, medici, giornalisti, operai. È un insieme variegato quello dei 29 italiani partecipanti alla Global Sumud Flotilla fermati dalle forze armate israeliane. Oltre all’inviato del Fatto Alessandro Mantovani, a bordo del peschereccio Kasri Sadabat c’erano il deputato M5s Dario Carotenuto, unitosi alla missione per Gaza durante la tappa in Turchia (è l’unico parlamentare di questa spedizione) e l’attivista trentino 69enne Ruggero Zeni. Intercettata anche la Don Juan, su cui viaggiavano Antonella Bundu, ex consigliera comunale a Firenze e candidata governatrice della Toscana, e Dario Salvetti, del collettivo di fabbrica della Gkn di Campi Bisenzio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Dal deputato al medico, dal professore all’operaio: chi sono i 29 italiani fermati da Israele a bordo della Flotilla

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Flotilla, chi sono gli italiani fermati da Israele: i pochi veterani e i tanti esordienti. A bordo anche un giornalista – I videoSono 22 i cittadini italiani, più altri due con doppia cittadinanza, quelli finiti nelle mani delle forze israeliane durante il blitz notturno contro...

L'ecologista, l'avvocato, l'esperto di finanza: chi sono gli italiani della Flotilla fermati da IsraeleSono ore di apprensione per gli italiani che erano a bordo della navi della Global Sumud Flotilla intercettate nel Mediterraneo orientale dalla...

Dal deputato M5s al medico 77enne, i tanti italiani a bordo'Noi, gente che spera'. Cantavano così nel 2002 gli Articolo 31, dando anima a un pezzo che potrebbe risuonare oggi come colonna sonora per il viaggio interrotto dei 29 italiani sparsi sulle imbarcazi ... ansa.it

Flottiglia pro Gaza fermata da Israele: tra gli attivisti anche la sorella del presidente irlandeseBlitz della marina israeliana contro la Global Sumud Flotilla partita dalla Turchia verso Gaza. Fermati diversi attivisti internazionali, mentre alcune imbarcazioni riescono a dirigersi verso l’Egitto ... panorama.it