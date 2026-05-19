Dal deputato al medico dal professore all’operaio | chi sono i 29 italiani fermati da Israele a bordo della Flotilla

Da ilfattoquotidiano.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Venti nove italiani sono stati fermati dalle forze israeliane a bordo di una flottiglia internazionale. Tra loro ci sono attivisti, politici, medici, giornalisti e operai, provenienti da diverse regioni del paese. La loro presenza sulla barca ha attirato l’attenzione dei media, senza che siano stati ancora resi noti dettagli ulteriori su eventuali accuse o motivazioni. La vicenda si inserisce in un contesto di tensioni legate alle attività di protesta in mare.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Attivisti, politici, medici, giornalisti, operai. È un insieme variegato quello dei 29 italiani partecipanti alla Global Sumud Flotilla fermati dalle forze armate israeliane. Oltre all’inviato del Fatto Alessandro Mantovani, a bordo del peschereccio Kasri Sadabat c’erano il deputato M5s Dario Carotenuto, unitosi alla missione per Gaza durante la tappa in Turchia (è l’unico parlamentare di questa spedizione) e l’attivista trentino 69enne Ruggero Zeni. Intercettata anche la Don Juan, su cui viaggiavano Antonella Bundu, ex consigliera comunale a Firenze e candidata governatrice della Toscana, e Dario Salvetti, del collettivo di fabbrica della Gkn di Campi Bisenzio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

dal deputato al medico dal professore all8217operaio chi sono i 29 italiani fermati da israele a bordo della flotilla
© Ilfattoquotidiano.it - Dal deputato al medico, dal professore all’operaio: chi sono i 29 italiani fermati da Israele a bordo della Flotilla
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Flotilla, chi sono gli italiani fermati da Israele: i pochi veterani e i tanti esordienti. A bordo anche un giornalista – I videoSono 22 i cittadini italiani, più altri due con doppia cittadinanza, quelli finiti nelle mani delle forze israeliane durante il blitz notturno contro...

L'ecologista, l'avvocato, l'esperto di finanza: chi sono gli italiani della Flotilla fermati da IsraeleSono ore di apprensione per gli italiani che erano a bordo della navi della Global Sumud Flotilla intercettate nel Mediterraneo orientale dalla...

israele dal deputato al medicoDal deputato M5s al medico 77enne, i tanti italiani a bordo'Noi, gente che spera'. Cantavano così nel 2002 gli Articolo 31, dando anima a un pezzo che potrebbe risuonare oggi come colonna sonora per il viaggio interrotto dei 29 italiani sparsi sulle imbarcazi ... ansa.it

israele dal deputato al medicoFlottiglia pro Gaza fermata da Israele: tra gli attivisti anche la sorella del presidente irlandeseBlitz della marina israeliana contro la Global Sumud Flotilla partita dalla Turchia verso Gaza. Fermati diversi attivisti internazionali, mentre alcune imbarcazioni riescono a dirigersi verso l’Egitto ... panorama.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web