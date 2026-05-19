L'amministratore delegato della Juventus ha riorganizzato il club, apportando cambiamenti e rafforzando la propria posizione attraverso la gestione delle relazioni interne. Sono stati coinvolti diversi soggetti, tra cui un ex collaboratore australiano e la moglie di origine turca, che hanno avuto ruoli nelle dinamiche aziendali. Le decisioni prese hanno portato a una revisione della struttura, con la creazione di un gruppo ristretto di persone di fiducia che operano sotto la sua supervisione.

Il paradosso della Juventus è che, a 90 minuti dalla fine del campionato, si trova fuori dalla Champions League nella settimana del trentennale del trionfo '96 contro l’Ajax e indietro di quindici anni. Più vicina al periodo dei due due settimi posti consecutivi (2010 e 2011) che all'epopea dei 9 scudetti di fila dell'era Andrea Agnelli. Il volto, nonché il plenipotenziario, della Signora più innovativa e meno conservatrice è Damien Comolli. L'ex presidente del Tolosa è al comando da 350 giorni e da 190 è anche l'amministratore delegato del club. Il 4 giugno il manager transalpino festeggerà il suo primo compleanno in bianconero. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Dal corso all'australiano, fino alla moglie turca: Juve, chi c'è nel cerchio magico di Comolli

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

pek Canbulat, Afra neden ayrld açklyor. Mert Ramazanla yeni proje ne zaman

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Magico Chivu, dal Triplete con Mou allo scudetto: il cerchio è chiuso

Leggi anche: Parenti, figli, amori: il cerchio magico di Umberto Bossi

Dal corso all'australiano, fino alla moglie turca: Juve, chi c'è nel cerchio magico di ComolliL'ad juventino ha smontato e rimontato il club a sua immagine e somiglianza sfruttando la fiducia della proprietà, che gli ha dato carta bianca a tutti livelli: ecco chi fa parte del suo mondo ... gazzetta.it

Juve, il gesto da campione di Yildiz: mentre la Turchia festeggia corre dall'amico Zhegrova in lacrime e...La Turchia, dopo ventiquattro anni di assenza, ha ritrovato la qualificazione ai Mondiali. La nazionale guidata da Vincenzo Montella lo ha fatto battendo nella finale dei playoff il Kosovo grazie a ... corrieredellosport.it