Dopo il divorzio con l'allenatore precedente, il nuovo coach è stato scelto per guidare la squadra. Con un passato che include un importante trofeo internazionale vinto con il club e un ruolo come calciatore, ha preso in mano la squadra e ha portato a termine una stagione vincente. La sua nomina ha suscitato opinioni contrastanti tra tifosi e addetti ai lavori, ma i risultati ottenuti hanno confermato la sua posizione.

Non voleva essere Mourinho, voleva essere se stesso. È stato tutt'e due le cose senza neppure accorgersene. Dal 2008 un allenatore dell'Inter non vinceva lo scudetto da debuttante. Più o meno dagli stessi giorni un allenatore dell'Inter non rimarcava pubblicamente di non essere uno scemo, o un pirla. Se questi non sono cromosomi special. Ma esiste anche molto di originale in questa faccenda swing da Anni Venti. Cristian Chivu, che di Mourinho è stato fedele allievo imparando l'arte di conquistare diversi trofei nella stessa stagione, ha cominciato il cursus honorum della panchina bruciando i passaggi. Gli sono bastate 13 partite di Serie A, nelle quali ha evitato al Parma la retrocessione, per meritare l'attenzione di Beppe Marotta.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Magico Chivu, dal Triplete con Mou allo scudetto: il cerchio è chiuso

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