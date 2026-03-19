Umberto Bossi, figura politica di rilievo, ha una famiglia composta da parenti, figli e donne che sono sempre state presenti nel suo cerchio più stretto. I figli di Bossi non sono coinvolti nelle sue attività politiche, mentre i genitori sono stati un punto di riferimento per lui. Le donne hanno sempre fatto parte della sua vita, accompagnandolo in vari momenti.

I figli, croce e delizia che non sono eredi politici. I genitori, ispirazione e complicità. Le donne, sempre al fianco. La famiglia, in senso lato: primo e forse unico cerchio magico nella vita di Umberto Bossi, politico vero, uomo complesso, sin dai primi anni di vita. Nella cascina di Cassano Magnago c’era la “scarna ma giusta biblioteca di nonna Celesta”, e lì trovò un libricino di Massimo D’Azeglio, Lega Lombarda – Romanzo storico del secolo XII. A tanti anni di distanza, Umberto Bossi ci poteva vedere una premonizione, ma la sua coscienza politica, raccontava il Senatùr, origina dall’ascolto del padre Ambrogio. “Era un tessitore di Gallarate, mi diceva sempre: qui c’è un sacco di gente, imprenditori, lavoratori, che non sono contenti, ma nessuno ha il coraggio di dire come stanno davvero le cose. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Parenti, figli, amori: il cerchio magico di Umberto Bossi

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