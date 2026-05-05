Chili di droga nascosti anche nel frigorigero 32 mila euro bici rubate e smartphone in casa | coppia in manette

Due giovani di nazionalità marocchina sono stati arrestati dai carabinieri in provincia di Verona con l’accusa di spaccio di droga e ricettazione. Durante una perquisizione, sono stati trovati chili di sostanze stupefacenti nascosti anche nel frigorifero, oltre a circa 32 mila euro, una bicicletta rubata e uno smartphone in casa. La coppia, di 24 e 26 anni, è ora in custodia.

Un altro colpo al mercato veronese della droga è stato inferto dai carabinieri scaligeri, portando all'arresto di una giovane coppia, un 26enne ed una 24enne, entrambi di nazionalità marocchina, accusati di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e ricettazione. Era la mattinata di.🔗 Leggi su Veronasera.it Notizie correlate Oltre 5 chili di droga nel cruscotto dell'auto e 27 mila euro nascosti in casa: la polizia arresta due pusherLa polizia ha arrestato due pusher di 41 e 45 anni, entrambi dell’hinterland etneo, sorpresi con un carico di droga nascosto in auto. Droga e 65 mila euro nascosti in casa: arrestato 40enne a Paternò, denunciata la figlia minorenneABBONATI A DAYITALIANEWS Blitz dei Carabinieri in un’abitazione di Paternò Operazione antidroga a Paternò, in provincia di Catania, dove i... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Milano, sequestrati 32 chili di droga: due arresti; Sequestrati sette chili e mezzo di droga; Sedici chili di hashish nascosti a Cotignola; Controlli in un complesso popolare nel Catanese: sequestrati oltre 4 chili di marijuana nascosti in un box auto. Autostrada A12: viaggiava con 71 chili di droga nascosti nel furgone, arrestato 24enne a ViareggioLa Polizia Stradale, nell'ambito dell'attività di vigilanza lungo l'arteria autostradale A12, ha portato a termine un ingente sequestro di sostanza stupefacente, culminato con l'arresto di un cittadin ... firenzepost.it Bresciano di 60 anni arrestato a Genova con 21 chili di hashish nascosti in macchinaL'uomo è stato fermato sull'autostrada A7 da una pattuglia della Polizia Stradale per un controllo. La perquisizione della sua auto ha fatto trovare la droga. Ora è nel carcere di Marassi. quibrescia.it Il provvedimento del questore arriva dopo l’arresto di due collaboratori dell’attività. Nel locale e nelle abitazioni collegate erano stati sequestrati oltre 16 chili di hashish, cocaina e più di 6 mila euro in contanti - facebook.com facebook