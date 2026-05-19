Dal Conservatorio Rossini al palco | l’Abcd Sax Quartet tra Ennio Morricone e temi popolari

Il 21 maggio alle 18, presso la sede della Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini, si terrà un concerto dell’Abcd Sax Quartet, un gruppo composto da quattro sassofonisti. La formazione include Carmelo Bettini, Davide Elisio, Bruno Di Terlizzi e Andrea Vagnini, rispettivamente con i ruoli di sax soprano, contralto, tenore e baritono. La serata presenta un repertorio che spazia da temi di Ennio Morricone a pezzi popolari, offrendo un’esibizione prevista in un luogo di cultura e musica.

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