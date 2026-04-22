Napoli Tattoo Expo dal 29 al 31 maggio la rassegna dedicata al mondo del tatuaggio e della cultura urban

Dal 29 al 31 maggio, presso la Mostra d’Oltremare, si svolge la terza edizione della “Napoli Tattoo Expo”. La manifestazione è dedicata al settore del tatuaggio e alla cultura urban, coinvolgendo artisti, professionisti e appassionati. Durante l’evento vengono presentate esposizioni, workshop e dimostrazioni di varie tecniche di tatuaggio. La rassegna si svolge in tre giorni di attività e incontri.

NAPOLI – Torna la “Napoli Tattoo Expo”. La terza edizione si prepara a trasformare dal 29 al 31 maggio la Mostra d’Oltremare in un grande laboratorio internazionale dedicato al mondo del tatuaggio e della cultura urban. Oltre 450 i tatuatori provenienti da tutto il mondo sono pronti a confrontarsi, a mostrare il loro stile e a lavorare dal vivo davanti al pubblico. Tra i nomi più influenti della scena internazionale spicca quello di Victor Chil, artista spagnolo di fama mondiale, noto per l’inconfondibile stile “new school” dai colori sgargianti. E grande attesa per ShaOne, figura storica della scena hip hop, tra i primi rapper e writer italiani.🔗 Leggi su Primacampania.it © Primacampania.it - “Napoli Tattoo Expo”, dal 29 al 31 maggio la rassegna dedicata al mondo del tatuaggio e della cultura urban Notizie correlate ’Lucca Tattoo Expo’. La grande rassegna torna al Polo FiereIl conto alla rovescia per la 13ª edizione di ’Lucca Tattoo Expo’ (foto Alcide) è ormai agli sgoccioli, pronta a trasformare il Polo Fiere a Sorbano... L’edilizia del futuro ritorna protagonista al Sud, al via la 29^ edizione di Saem: dal 15 al 17 maggio 2026 a SiciliaFieraC’è grande attesa per il ritorno del Saem, il Salone dell’Edilizia e dell’Innovazione, che per la sua 29^ edizione si riconferma l'appuntamento più... Contenuti e approfondimenti Si parla di: Torna la Napoli Tattoo Expo alla Mostra d’Oltremare organizzata da Sannino e Incoronato; Roma Incontra il Mondo alla Fiera di Roma. Napoli, oltre 450 tatuatori a Napoli per Tattoo ExpoDal 29 al 31 maggio torna la Napoli Tattoo Expo, che per la terza edizione si prepara a trasformare la Mostra d’Oltremare in un grande laboratorio internazionale dedicato al mondo del tatuaggio e ... napoli.repubblica.it