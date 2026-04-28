dal 1 al 3 maggio 2026 arriva a milano la xxv tappa dell' international street food
Dal 1 al 3 maggio 2026, Milano ospiterà la 25ª tappa della decima edizione dell’International Street Food, il festival itinerante più grande d’Italia dedicato al cibo di strada. La manifestazione si terrà all’Idroscalo, con ingresso da Porta Maggiore, e si svolgerà durante il ponte del 1° maggio, un periodo tradizionalmente associato a momenti di socialità e relax. L’evento porterà in città diversi stand di cibo provenienti da varie nazioni.
La 25ª tappa della 10ª Edizione dell’International Street Food, il più grande festival itinerante d’Italia, si svolgerà dal 1° al 3 maggio 2026 a Milano Idroscalo – Ingresso Porta Maggiore, in occasione del ponte del 1° maggio, da sempre simbolo di condivisione, tempo libero e convivialità. Un.🔗 Leggi su Milanotoday.it
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