?? Cosa sapere I Benji & Fede pubblicano il singolo Oh, Maria! sotto l'etichetta Warner Records Italy. Il duo debutta il 3 ottobre al Teatro Storchi di Modena con il tour teatrale. Benjamin Mascolo e Federico Rossi rilanciano la loro stagione musicale con l'uscita di 'Oh, Maria!', nuovo singolo pubblicato ieri sotto l'etichetta Warner Records Italy. Il duo pop originario di Modena segna un punto di svolta nel proprio percorso artistico del 2026. Dopo aver inaugurato l'anno a gennaio con .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Benji & Fede: il ritorno anni ’70 con il ritmo di ‘Oh, Maria!

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