Dal 118 alla Stroke Unit | la rete ictus di Lecce premiata come Provincia Angels
Una rete dedicata alla gestione dell’ictus nella provincia di Lecce è stata premiata come “Provincia Angels”. Il sistema, chiamato così, coordina in modo integrato le emergenze territoriali, gli ospedali, le autorità locali e le attività di sensibilizzazione rivolte alla popolazione. La rete collega il servizio di emergenza 118 con la Stroke Unit, consentendo un intervento rapido e organizzato per i pazienti colpiti da ictus. La struttura rappresenta un esempio di collaborazione tra vari soggetti coinvolti nella cura e nella prevenzione.
LECCE – Si chiama “Provincia Angels” quella nella quale la gestione dell’ictus viene organizzata secondo un modello integrato tra emergenza territoriale, ospedali, autorità locali e attività di sensibilizzazione della popolazione. La provincia di Lecce si è meritata questa definizione grazie al. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
Siena prima Provincia Angels in Toscana e seconda in Italia
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