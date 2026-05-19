Dal 118 alla Stroke Unit | la rete ictus di Lecce premiata come Provincia Angels

Una rete dedicata alla gestione dell’ictus nella provincia di Lecce è stata premiata come “Provincia Angels”. Il sistema, chiamato così, coordina in modo integrato le emergenze territoriali, gli ospedali, le autorità locali e le attività di sensibilizzazione rivolte alla popolazione. La rete collega il servizio di emergenza 118 con la Stroke Unit, consentendo un intervento rapido e organizzato per i pazienti colpiti da ictus. La struttura rappresenta un esempio di collaborazione tra vari soggetti coinvolti nella cura e nella prevenzione.

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