Un'infermiera è stata brutalmente aggredita nella Stroke Unit di un ospedale di Pescara. La denuncia arriva dal sindacato Nursind, che sottolinea come l'episodio evidenzi la necessità di rafforzare le misure di sicurezza per il personale sanitario. L'evento si è verificato all’interno di un reparto dedicato a pazienti con problemi cerebrovascolari, sollevando preoccupazioni sulla tutela degli operatori sanitari.

«Grave aggressione nella Stroke Unit dell'ospedale di Pescara, la sicurezza del personale sanitario deve essere la priorità di tutti». È quanto scrivono Fabrizio Melagrana e Antonio Argentini, rispettivamente dirigente sindacale e segretario provinciale del Nursind. Questa la ricostruzione dei fatti da parte dei due sindacalisti: «La professionista, che stava svolgendo il proprio turno di assistenza ai pazienti, è stata malmenata da un degente e ha dovuto fare ricorso alle cure del pronto soccorso. Non è più accettabile che chi dedica la propria vita alla cura degli altri debba temere per la propria incolumità fisica durante il turno di lavoro. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

© Ilpescara.it - La denuncia del Nursind: "Infermiera brutalmente aggredita nella Stroke Unit dell'ospedale"

Articoli correlati

Riconoscimento Internazionale per la Stroke Unit dell?Ospedale del MareLa Stroke Unit dell’Ospedale del Mare della ASL Napoli 1 Centro, ha ottenuto il prestigioso e massimo riconoscimento, livello Diamond, da parte...

Nuovo ospedale, Neurologia e Stroke Unit a pieno regimeL'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (ASFO) ha completato il trasferimento dei reparti di Neurologia e Stroke Unit nel nuovo ospedale di Pordenone...

Contenuti utili per approfondire Stroke Unit

Ospedale Pescara: infermiera aggredita da un pazienteA Pescara un'infermiera del reparto di Neurologia d'urgenza dell'ospedale civile è stata aggredita da un paziente ... rete8.it

SANITA’ – La denuncia del Nursind: Tra qualche anno non ci saranno più infermieri, si continua a non dare risposte concrete ai professionistiTra cinque o sei anni non ci saranno più infermieri nelle nostre aziende e non si potranno più garantire cure adeguate ai cittadini. Antonella Rodigliano, segretaria regionale del Nursind, lancia an ... renonews.it