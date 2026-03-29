La Asl ha chiarito che l’incidente avvenuto nella Stroke Unit di Pescara, che ha coinvolto un’infermiera, non si configura come un'aggressione volontaria. Secondo quanto comunicato, l’evento non è riconducibile a un atto di violenza intenzionale nei confronti del personale sanitario. La nota si riferisce alle notizie diffuse nelle ultime ore riguardo all’episodio.

L'azienda sanitaria locale di Pescara fornisce alcuni chiarimenti riguardo all'episodio di violenza denunciato dal sindacato Nursind «In riferimento alle notizie diffuse nelle ultime ore su un presunto episodio di aggressione ai danni di una infermiera nella Stroke Unit dell’ospedale di Pescara, è doveroso precisare che l’episodio non è riconducibile a un atto di violenza volontaria nei confronti del personale sanitario, ma si è verificato nell’ambito di uno stato confusionale acuto legato al quadro neurologico del paziente». È quanto si legge in una diffusa dalla Asl dopo quanto denunciato dal sindacato Nursind. La nota dell'azienda sanitaria prosegue così: «Durante la notte tra il 26 e 27 marzo, infatti, il paziente, in condizioni di alterazione dello stato di coscienza, ha tentato di allontanarsi dal reparto. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

© Ilpescara.it - La Asl sull'infermiera aggredita nella Stroke Unit: "Episodio non riconducibile ad aggressione volontaria"

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