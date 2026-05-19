Una lunga serie di successi che abbraccia tre Mondiali e tre campionati italiani, portando a casa complessivamente 19 trofei. La squadra ha raggiunto la massima serie e consolidato la propria presenza con vittorie che si susseguono nel tempo. La crescita del club si riflette anche nel numero di trofei ottenuti, testimonianza di un percorso ricco di trionfi e riconoscimenti. La storia della squadra si arricchisce di risultati importanti, che si affiancano alle sfide e alle vittorie nel corso degli anni.

PERUGIA – Una bacheca sempre più grande, con 19 trofei conquistati. Approdata nella massima categoria italiana nel 2012, la formazione bianconera ha dovuto fare un po’ di gavetta prima di capire come fare a vincere, rotto il digiuno nel 2017 con la prima storica vittoria in supercoppa italiana, è stato un crescendo di risultati. La dirigenza ha costruito squadre sempre più forti, conquistando ogni anno qualche titolo. Il 2018 è l’anno della maturità, con il primo successo in coppa Italia e il primo scudetto. Il 2022 è quello che rompe il ghiaccio in ambito internazionale con il successo nel mondiale per club. Nel 2025 c’è la consacrazione a livello globale con il trionfo in champions league. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Dai tre Mondiali ai tre scudetti: vinti 19 trofei

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Antonio Cabrini: Il viaggio di un eroe

Sullo stesso argomento

Olivera: “Maradona un Dio, un onore vincere tre trofei a Napoli”Mathias Olivera, calciatore azzurro, ha rilasciato un’intervista al format uruguaiano Por La Camiseta.

Italia senza Schwazer agli Europei, chi verrà convocato al suo posto? Tre nomi dai MondialiL’Italia sarà rappresentata da tre azzurri nella maratona di marcia in occasione degli Europei 2026 di atletica, che si disputeranno sulle strade di...

Per lui neanche un titolo europeo nonostante i 12 scudetti in 15 anni e per noi la nazionale che non si qualifica ai mondiali da tre edizioni dopo essere uscita al girone all'ultima partecipazione: è difficile darti torto. #MarottaLeague x.com

Dal 2010 Shakira ai Mondiali più spesso dell'ItaliaLa Juve oggi è senza Champions. Se Leonardo era Da Vinci, il toscano Spalletti con la Fiorentina è Luciano Da Perdi, che l'AI rende giocondo. *** I tifosi del Monaco 1860 si sono infiltrati alla fes ... msn.com

Pietro Vassallo JUVE CHIARAMENTE DANNEGGIATA DAI TORTI ARBITRALI SENZA QUESTO SAREMMO … reddit

Inter, Marotta: Vinti tre Scudetti con tre allenatori diversi. Giocatori copertina? Di Gennaro e LautaroSebbene io sia nato nel mondo del calcio non avrei mai immaginato di vincere uno Scudetto da presidente dell'Inter, vorrei spendere un pensiero. tuttomercatoweb.com