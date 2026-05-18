Dopo un periodo caratterizzato da temperature miti e condizioni di instabilità, l’Italia si prepara a vivere una fase di intense ondate di caldo. Da giovedì, le temperature aumenteranno significativamente, raggiungendo quasi i 32°C in alcune zone del paese. L’anticiclone subtropicale che si sta rafforzando porta con sé giornate soleggiate e temperature elevate, che interesseranno molte regioni italiane durante il fine settimana.

Milano - Il rapporto AIE presentato al Salone del Libro fotografa la ripresa dell’editoria italiana:. Roma - Dopo giorni freschi e instabili, l’anticiclone subtropicale riporta sole e temperature in forte. Roma - Nuovo impulso atlantico sull’Italia: lunedì instabile al Centro-Nord, martedì fenomeni verso il. Dopo giorni freschi e instabili, l’anticiclone subtropicale riporta sole e temperature in forte aumento: weekend dal sapore estivo su molte regioni italiane. Il quadro meteo sull’Italia è pronto a cambiare in modo netto. Dopo una fase segnata da correnti fresche, instabilità e temperature spesso sotto tono, il Paese si prepara a vivere il primo vero assaggio di caldo della stagione. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Meteo, arriva la prima fiammata: da giovedì l’Italia sfiora i 32°C

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