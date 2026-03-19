Scaleway apre a Milano il suo primo data center italiano L’Ad Damien Lucas | L’economia digitale europea deve essere indipendente

Scaleway ha inaugurato il suo primo data center in Italia, a Milano, rappresentando così un passo importante per la presenza europea nel settore del cloud pubblico. L’azienda si presenta come la prima piattaforma europea di public cloud, offrendo un’alternativa ai grandi hyperscaler già attivi nel mercato. L’amministratore delegato ha dichiarato che l’obiettivo è rendere l’economia digitale europea più indipendente.

È la prima piattaforma europea di public cloud ed è l’alternativa europea agli hyperscaler già presenti sul mercato. Si chiama Scaleway e da oggi avrà uno dei suoi data center anche a Milano. Qui, il cloud di Scaleway comprenderà tre cloud zone e tre data center fisici: il primo data center si trova a Settimo Milanese ed è già operativo. Gli altri due saranno completati nei prossimi mesi e saranno localizzati a Milano e Basiglio. E dopo Milano, la società punta a consolidare la sua presenza anche sul resto del territorio italiano. All’estero ci sono già dei data center di Scaleway a Parigi, Amsterdam e Varsavia. Scaleway è stata lanciata da Iliad per offrire una alternativa alle grandi aziende tecnologiche che offrono infrastrutture informatiche su grande scala (soprattutto nel campo del cloud computing), come Google, Microsoft e Amazon. 🔗 Leggi su Open.online

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