Per la Primavera Estate 2026, la canotta bianca si conferma un capo indispensabile nel guardaroba. Si combina facilmente con diversi stili, dai pantaloni sartoriali ai jeans a vita bassa, rappresentando un elemento chiave di un look minimal e confortevole. La sua versatilità permette di creare outfit eleganti o più casual, adattandosi alle esigenze di ogni giorno. La tendenza di questa stagione mette in risalto l'importanza di capi semplici ma di impatto, capaci di trasmettere un senso di rilassatezza e stile.

M inimalismo, comfort e un’eleganza rilassata che conquista al primo sguardo: la canotta bianca è ufficialmente tra i pezzi di tendenza della Primavera Estate 2026. Indossata sotto blazer sartoriali, sopra T-shirt a contrasto o con jeans loose fit, diventa la base perfetta per costruire look versatili e moderni. Il bello è che basta davvero poco per renderla chic. Ma come abbinare la canotta bianca in modo attuale e sofisticato? Le ispirazioni più interessanti arrivano direttamente dallo Street Style internazionale. Sui jeans a vita bassa Un paio di jeans rigorosamente a vita bassa, da sottolineare con una cintura, nera o marrone, modello maschile. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Dai pantaloni sartoriali ai jeans a vita bassa, la canotta bianca si conferma il capo essenziale della Primavera Estate 2026: ecco come abbinarla con stile

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